Важно за пътуващите в Гърция: Затварят участъци от магистралата Солун – Атина от 9 до 11 ноември

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Временни ограничения на движението ще бъдат въведени от 9 до 11 ноември 2026 г. по автомагистралата Солун – Атина в района на Катерини. Причината са строителни дейности по надлез и техническа поддръжка на системите в тунела край града. Предвижда се пълно затваряне на отделни участъци в определени часове.

Съгласно решение на Полицейската дирекция в Пиерия движението ще бъде организирано по обходни маршрути, като ограниченията ще засегнат и двете посоки на магистралата в различни дни.

В понеделник, 9 ноември, от 07:00 до 19:00 часа ще бъде затворен участъкът между пътните възли Макриялос и Агатуполи в посока Солун. Причината са строителни работи по надлез. Автомобилите ще бъдат пренасочвани по стария национален път Катерини – Солун.

Във вторник, 10 ноември, от 08:00 до 20:00 часа ще бъде преустановено движението и в двете посоки между пътните възли Южна Катерини и Северна Катерини. Ограничението се налага заради техническа поддръжка на електронните системи в тунела Катерини. Трафикът ще преминава по околовръстния път на града.

В сряда, 11 ноември, от 07:00 до 19:00 часа ще бъде затворен участъкът между Агатуполи и Макриялос в посока Атина. Движението отново ще бъде пренасочвано по стария национален път Катерини – Солун.

Ограниченията засягат един от основните пътни коридори в Северна Гърция, използван и от хиляди български граждани, които пътуват между Солун, Катерини и Южна Гърция.

Шофьорите трябва да предвидят възможни забавяния и допълнително време за пътуване, особено в часовете с интензивен трафик.

От гръцката полиция призовават водачите да спазват временната пътна сигнализация, ограниченията на скоростта и указанията на служителите, които ще регулират движението.