Бивш професионален войник е полицаят-герой на Краков

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"Не знам малкото му име. Знам, че в Краков, когато хората бягаха, той беше там и ни защитаваше", написа Яцек Фогел в Х.

"Прострелян в ръката, той продължи да стреля. Той спря човека, който убиваше хора. Той спря убиеца. Полицай, който в този единствен момент реши, че никой друг няма да умре, ако само успее да стигне навреме", отбелязва още той.

Под поста друг потребител в социалната мрежа е отбелязал: "Тези герои заслужават нашето уважение. Този полски полицай и неговият партньор спряха смъртоносен нападател в Краков. Въпреки че беше ранен, той си постави собствен турникет. Изключителна смелост и отдаденост на дълга. Най-дълбоко уважение и към двамата полицаи."

Според друг са необходими най-високи почести и и щедра пожизнена пенсия.

"Герой. Благодаря Ви, господин полицай. Толкова младо момче. Толкова прекрасно младо момче", пише потребител в Х.

В същата социална мрежа Ярек пише, че полицаят е "Якуб Кулик - бивш професионален войник от елитния 18-ти Белски въздушно-десантен батальон, който наскоро се присъедини към редиците на полицията. Той е спасил живота на много хора. Организирана е благотворителна акция за този герой и са събрани над милион полски злоти".