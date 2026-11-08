Повече кипърски гърци приемат обединение като двузонална федерация

Три четвърти от кипърските гърци приемат или биха се съгласили с решение за обединение на Кипър под формата на двузонална, двуобщностна федерация, като за първи път готовността за приемане на федерално решение надхвърля тази за унитарна държава, показва проучване на Кипърския университет, цитирано от "Сайпръс мейл", пише БТА.

В проучването са включени както хората, които подкрепят даден вариант, така и тези, които биха се съгласили с него при наложителност.

Според допитването приемането или толерирането на варианта за федерално устройство достига 75,3 процента спрямо 70,3 процента за унитарна държава и 59,1 процента за запазване на сегашното положение. Решение за две отделни държави биха приели 33,3 процента.

Общо 92,4 процента от анкетираните смятат сегашното положение на острова за несправедливо.

По отношение на бъдещето на преговорите 82,8 процента подкрепят активни действия за тяхното подновяване.

Кипър е разделен на две части от 1974 г., когато турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара. Последният кръг от преговорите за обединение на Кипър беше в швейцарския курорт Кран Монтана през 2017 г., който обаче завърши с неуспех. Днес Турция настоява за решение на кипърския въпрос чрез създаване на две държави, докато Република Кипър и Гърция поддържат позиция за федеративно решение.