Последният ледник в Алгойските Алпи загуби статута си след жегата през лятото

„Шварцмилцфернер", последният ледник в Алгойските Алпи, загуби статута си след горещото лято тази година. През топлите месеци дебелината му намаля с над четири метра, а обемът му се сви приблизително наполовина, съобщиха изследователи, цитирани от ДПА, пише БТА.

„Много вероятно е да изчезне напълно до следващото лято", заяви Кристоф Майер, глациолог от Баварската академия на науките.

В продължение на 26 години той и колегите му наблюдават ледника в австрийската част на планината. От 2016 г. учените документират значителни загуби на ледена маса.

„Тази тенденция се засили още повече от 2022 г. насам. Оттогава е ясно, че дните на ледника са преброени", каза Майер.

Наред с дебелината и обема определящо за статута на един ледник е движението на ледената маса. При „Шварцмилцфернер" то вече е спряло. Останалото ледено поле се намира близо до границата между Австрия и Германия на около 2450 метра надморска височина. Според Майер случаят не е изолиран. Всяка година в Алпите изчезват по няколко малки ледника, а тенденцията е практически неудържима.

„Дори при обилни снеговалежи през зимата ледените маси бързо се свиват. Лятото вече е прекалено горещо за тях", посочи ученият. „При сегашните условия очаквам цялата източна част на Алпите да остане без лед между 2060 и 2070 г.", прогнозира той.