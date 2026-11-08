Земетресение с магнитуд 5,7 разлюля Япония, атомната централа не е засегната (Снимки)

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В централната част на Япония е регистрирано земетресение с магнитуд 5,7 - има разрушения и някои хора в префектурите Айчи и Шизуока са леко ранени, съобщават властите.

Според японската метеорологична служба трусът е започнал малко след 1 часа през нощта в западната част на Шизуока с епицентър около 40 километра под земната повърхност.

Трусовете се оказаха най-силните в Айчи за последните три десетилетия, предишните бяха с магнитуд над 5 през 1997 г.

При сеизмична сила 5 повечето хора трудно могат да стоят изправени без опора, а мебелите лесно падат или се преобръщат. Дори при по-нисък магнитуд предмети, книги и чинии се свличат от рафтовете.

Заради земетресението с магнитуд 5,7 в Япония книгите в книжарниците са изпопадали от рафтовете. СКРИЙНШОТ: YouTube

В атомната електроцентрала Хамаока в Шизуока не са констатирани отклонения, увери операторът Chubu Electric Power Co., въпреки че централата се намира близо до зоната, където някога е възможно да възникне така нареченото мегаземетресение.

След земетресението с магнитуд от 5,7 в Япония много витрини са изпочупени. СКРИЙНШОТ: YouTube

Именно затова метеорологичната агенция направи нова оценка за вероятността дали това е възможно и тя е "ниска".

Вследствие на сътресенията някои железопътни услуги бяха временно прекъснати, а скоростните влакове Токайдо Шинкансен се движеха със забавена скорост между Шизуока и Гифу-Хашима от съображения за сигурност.

След земетресението с магнитуд от 5,7 в Япония много витрини рухнаха. СКРИЙНШОТ: YouTube

Япония е сред най-често засегнатите от земетресения региони в света. През септември миналата година правителствен комитет повиши оценката за вероятността от мегаземетресение по Нанкайската падина в диапазона между 60 и над 90% през следващите три десетилетия.

Според проучвания то би могло да доведе до над 298 хиляди жертви.