Форум за отварянето на високо равнище и китайските деликатеси събра компании и експерти от индустрията в Шанхай

На 5 ноември в Шанхай се проведе субфорумът „Отварянето на високо равнище: Световните деликатеси на китайската трапеза", част от Деветия международен икономически форум „Хунцяо". Събитието бе организирано от китайското Търговско министерство, а негови съорганизатори са Центърът за селскостопански и селски програми на Китайска медийна група и Университетът за международна икономика и търговия. В него участваха близо 300 представители на правителствени ведомства и международни организации, ръководители на компании от селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, експерти и учени.

В рамките на форума бяха проведени презентации, представени добри практики и организирана дискусия на кръгла маса. Участниците обсъдиха тенденциите при вноса на селскостопански и хранителни продукти, улесняването на търговията, интеграцията на веригите за доставки и устойчивостта на системите за снабдяване със зърно. Субфорумът създава платформа за диалог и сътрудничество между китайски и чуждестранни компании от аграрния и хранителния сектор.

Представителят на Световната програма за прехрана на ООН в Китай Джао Бин отбеляза, че от установяването на сътрудничеството с Китай през 1979 г. насам неговият фокус постепенно се е изместил от предоставянето на зърнена помощ към обмена на знания и иновации. Той изрази готовност за съвместна работа с международните партньори за изграждането на по-устойчива, приобщаваща и гъвкава система за продоволствена сигурност.

По време на събитието бе представен и първият епизод от документалния сериал на Китайската медийна група „Световните деликатеси на китайската трапеза". Поредицата проследява пътя на висококачествени селскостопански и хранителни продукти от различни държави – от транспортирането им до Китай до достигането им до трапезата на китайските потребители.