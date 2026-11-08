В Гана се проведе диалогът „Управлението в Китай и глобалното развитие“

На 6 ноември в Акра, столицата на Гана, се проведе специален диалог от поредицата „Управлението в Китай и глобалното развитие". Събитието бе организирано съвместно от Китайската медийна група (КМГ) и китайското посолство в Гана. Заместник-началникът на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн отправи видеообръщение. Сред участниците бяха китайският посланик в Гана Цун Сун, министърът на туризма, културата и творческите изкуства Абла Дзифа Гомаши, заместник-председателят на Националния демократически конгрес на Гана Халид Абдул Рауф, генералният директор на Ганайската корпорация за радио и телевизия Амин Алхасан, председателят на Института за икономически въпроси Чарлз Менса и генералният секретар на Социалистическото движение на Гана Куеси Прат.

Във видеообръщението си Шън Хайсюн заяви, че като най-голямата по мащаб и обхват международна медийна организация в света КМГ ще продължи да представя пътя на развитие на Китай под ръководството на ККП. Целта е да се насърчават обменът на управленски опит и сътрудничеството с международните партньори, както и съвместното използване на възможностите за развитие и изграждането на по-добро бъдеще за човечеството.

В дискусиите участниците обмениха мнения за китайския модел на управление, перспективите пред сътрудничеството между Китай и Африка и взаимното опознаване на цивилизациите. Те оцениха високо значението на Петия пленум на 20-ия ЦК на ККП, като посочиха, че неговите решения предлагат идеи за развитието на политическите партии и държавното управление в различни страни. Според тях китайският опит може да послужи и като пример за развиващите се държави в търсенето на собствен път към развитие.

По време на събитието бяха прожектирани и избрани продукции на КМГ, сред които „Записки за китайските майстори: Интелигентно производство на роботи" и „Бъдещето на Китай".

Събитието получи отразяване в редица водещи африкански медии, включително Националната телевизия на Гана и Ганайската информационна агенция, както и издания и информационни платформи от Южна Африка, Нигерия, Коморските острови и Гамбия.