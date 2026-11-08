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Китайското международно изложение за внос споделя ползите от отвореността със света

КМГ

КМГ

1984
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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

„Китайски възможности 2.0" се превърна в ключова тема за ръководителите на редица чуждестранни компании, участващи в деветото издание на Китайското международно изложение за внос. В началото на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.) международният бизнес все по-активно търси възможности да се възползва от растежа и повишаването на качеството на китайския пазар.

Деветте издания на изложението показват как Китай съчетава ролята си на „световна фабрика" с тази на един от най-големите световни пазари – както за производство и износ, така и за внос и потребление. Вече 17 поредни години страната е вторият по големина вносен пазар в света и основен търговски партньор на над 160 държави и региона. Китайският пазар не само се разширява, но и повишава качеството си благодарение на иновациите. Това привлича международни компании, които създават в страната научноизследователски и развойни центрове и регионални централи, както и задълбочават участието си в местните индустриални и иновационни вериги.

Тази година изложението за първи път бе съчетано с годишната инициатива „Изнасяй за Китай". Бе публикуван и „Доклад за развитието на потенциала за износ към Китай", който анализира постигнатите резултати и възможностите на различните държави на китайския пазар и предлага препоръки за разширяване на търговията. Очаква се инициативата да даде възможност на още страни да се възползват от възможностите на китайския пазар.

Чрез изложението светът вижда и стремежа на Китай да задълбочава икономическата глобализация чрез по-широко отваряне с по-високо качество, като същевременно насърчава приобщаващото и взаимноизгодно развитие.

Под мотото „Нова ера, споделено бъдеще" Китайското международно изложение за внос всяка година демонстрира решимостта на страната да разширява отварянето на високо равнище. То показва и конкретните ползи за компаниите и потребителите от различни държави, както и приноса на участниците от различни сектори за усъвършенстването на глобалното икономическо управление. „Китайски възможности 2.0" придобиват все по-ясни измерения с включването на повече международни компании, които споделят ползите от развитието, иновациите и растежа на китайския пазар.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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