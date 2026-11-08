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Седмицата на финансовите технологии в Хонконг привлече над 48 000 посетители

КМГ

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Седмицата на финансовите технологии в Хонконг за 2026 г., обединена с инициативата StartmeupHK, привлече над 48 000 посетители от повече от 120 държави и икономики. В едноседмичната програма участваха над 1100 лектори и 800 изложители. Обсъжданията обхванаха изкуствения интелект, цифровите активи, предприемачеството, устойчивото развитие и международните инвестиции.

Финансово-технологичната екосистема на Хонконг вече включва над 1400 компании. В тазгодишното издание се включиха повече от 30 делегации от континентален Китай и чужбина, които участваха в конференции, срещи между представители на бизнеса и инициативи за развитие на партньорства. Форумът постави акцент върху международното сътрудничество, достъпа до нови пазари и трансграничното развитие на финансовите технологии.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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