Стрелецът от Краков, убил шестима и ранил 16, застрелял и семейството си, откриха телата им

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Три трупа са открити в къщата на стрелеца от Краков, който в събота уби шестима и рани 16 души при стрелба в града.

Говорителят на полската полиция Анджей Фиолек заяви, че телата са на семейството на 25-годишния стрелец. 53-годишният му баща, 52-годишната му майка и сестра му на 20 години. И трите тела са с огнестрелни рани.

Телата са открити са при претърсване на полицията в дома на мъжа, който се намира в Островец Швентокриски – район, разположен на около 200 км северно от Краков.

В колата му също така са открити много оръжия и боеприпаси, съобщи Си Ен Ен.

Мъжът е започнал да стреля от колата си в събота в централната част на града, където се намират много магазини. Загинали са четири жени и двама мъже.

Нападателят е бил облечен във военни дрехи, той е на 25 години. Прострелян е от полицай и след това е транспортиран в болница. Засега полската полиция не издирва други заподозрени във връзка със стрелбата.

25-годишният стрелец е бил опериран, но остава в тежко състояние.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш опроверга първоначалните спекулации, че заподозреният е военен.

На пресконференция министърът на вътрешните работи Марцин Киервински заяви, че нападателят е бил запленен от крайнодесни идеологии и е имал „много радикални възгледи".

„Всичко сочи към факта, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясна идеология, което също ще бъде предмет на разследване", каза Киервински.

Сред ранените при нападението са двама полицаи, като единият от тях е в много критично състояние, добави Киервински.

Според официални източници единият полицай е получил една огнестрелна рана, а вторият е бил прострелян три пъти.

И двамата са претърпели операции и състоянието им е стабилно, съобщи говорител на регионалната полиция.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек заяви, че единият от полицаите се нуждае спешно от кръв от група AB+, като призова гражданите незабавно да се свържат с центровете за кръводаряване, за да помогнат.

Сред ранените има пет чуждестранни граждани от Австрия, Германия, Португалия, Русия и Великобритания, съобщи говорител на Министерството на вътрешните работи.