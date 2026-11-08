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Имало е опит за атака срещу небостъргача "Арамко тауър" в Рияд

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

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Рияд - столицата на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay
Рияд - столицата на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

Небостъргачът „Арамко тауър" в Рияд стана обект на опит за нападение, съобщиха властите в Саудитска Арабия, цитирани от Франс прес, пише БТА.

Административната сграда на саудитския петролен гигант „Сауди Арамко" се намира във финансовия район „Крал Абдула".

Агенция Ройтерс предаде, позовавайки се на очевидец и на три запознати лица, че по небостъргача има щети, причинени от проектил.

Оглавяваната от Саудитска Арабия военна коалиция тази сутрин съобщи, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са прехванали две балистични ракети, с които йеменските бунтовници хути са атакували Рияд.

Службата за гражданска отбрана на кралството обяви тревога в саудитската столица, като в последствие в града се чуха няколко мощни експлозии. По-късно властите заявиха, че опасността е отминала.

Рияд - столицата на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

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