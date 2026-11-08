Имало е опит за атака срещу небостъргача "Арамко тауър" в Рияд

Небостъргачът „Арамко тауър" в Рияд стана обект на опит за нападение, съобщиха властите в Саудитска Арабия, цитирани от Франс прес, пише БТА.
Административната сграда на саудитския петролен гигант „Сауди Арамко" се намира във финансовия район „Крал Абдула".
Агенция Ройтерс предаде, позовавайки се на очевидец и на три запознати лица, че по небостъргача има щети, причинени от проектил.
Оглавяваната от Саудитска Арабия военна коалиция тази сутрин съобщи, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са прехванали две балистични ракети, с които йеменските бунтовници хути са атакували Рияд.
Службата за гражданска отбрана на кралството обяви тревога в саудитската столица, като в последствие в града се чуха няколко мощни експлозии. По-късно властите заявиха, че опасността е отминала.