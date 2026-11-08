Гъст дим се издига над рафинерията в Техеран - ситуацията била под контрол

Гъстият дим и пламъците, забелязани да се издигат тази сутрин над нефтопреработвателната рафинерия в Техеран, са причинени от активирането на системите за изгаряне след електрически и технически проблеми, съобщи пресслужбата на рафинерията, цитирана от агенцията на Министерството на петрола на Иран „Шана", предаде Ройтерс.

От рафинерията заявиха, че системите са били активирани, за да се изпуснат излишните газове в съответствие с процедурите за промишлена безопасност. Оттам посочиха, че в преработвателните ѝ съоръжения не е избухнал пожар, ситуацията е под контрол и дежурните екипи работят за възстановяване на нормалната работа, пише БТА

Производството и доставките на гориво продължават без прекъсване, добавиха от пресслужбата на иранската рафинерия.