Един човек е убит при украински удар с дрон в руската Курска област

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Губернаторът на руската Курска област, която граничи с Украйна, заяви, че един човек е загинал при украински удар с дрон, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

„Вражески дрон атакува работещ трактор в Первомайское. За наше огромно съжаление 40-годишен мъж загина на място", написа Александър Хинщайн в социалната мрежа Макс.

По-рано днес Хинщайн съобщи, че през изминалото денонощие украинските въоръжени сили са атакували с артилерия евакуираните райони в Курска област около 25 пъти.

Над същия регион са били прехванати и 267 дрона.