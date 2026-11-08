ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: За тези, които посрещат ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Един човек е убит при украински удар с дрон в руската Курска област

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

2104
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Щети след нападение в Курск Снимка: Twitter/@DanaSLJL
Щети след нападение в Курск Снимка: Twitter/@DanaSLJL

Губернаторът на руската Курска област, която граничи с Украйна, заяви, че един човек е загинал при украински удар с дрон, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

„Вражески дрон атакува работещ трактор в Первомайское. За наше огромно съжаление 40-годишен мъж загина на място", написа Александър Хинщайн в социалната мрежа Макс.

По-рано днес Хинщайн съобщи, че през изминалото денонощие украинските въоръжени сили са атакували с артилерия евакуираните райони в Курска област около 25 пъти.

Над същия регион са били прехванати и 267 дрона.

Щети след нападение в Курск Снимка: Twitter/@DanaSLJL

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)