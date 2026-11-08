ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: За тези, които посрещат ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Двама загинаха, а десетки са ранени при катастрофа на сръбски автобус в Хърватия

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

2708
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Магистрала Снимка: pixabay
Магистрала Снимка: pixabay

Двама души загинаха, а десетки са ранени, след като автобус със сръбска регистрация се обърна на магистрала А3 близо до Иванич-Град, източно от Загреб, тази сутрин, съобщава Хина, позовавайки се на полицията в хърватската столица, пише БТА.

Катастрофата е станала около 7,25 часа местно време малко след кръстовището на Иванич-Град, на около 40 километра от Загреб. Автобусът е пътувал към столицата на Хърватия.

Ранените са транспортирани до болница в Загреб за лечение. По информация на ТАНЮГ са пострадали около 20 души.

Полицията разследва причините за катастрофата.

Магистрала Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)