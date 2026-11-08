Двама загинаха, а десетки са ранени при катастрофа на сръбски автобус в Хърватия

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Двама души загинаха, а десетки са ранени, след като автобус със сръбска регистрация се обърна на магистрала А3 близо до Иванич-Град, източно от Загреб, тази сутрин, съобщава Хина, позовавайки се на полицията в хърватската столица, пише БТА.

Катастрофата е станала около 7,25 часа местно време малко след кръстовището на Иванич-Град, на около 40 километра от Загреб. Автобусът е пътувал към столицата на Хърватия.

Ранените са транспортирани до болница в Загреб за лечение. По информация на ТАНЮГ са пострадали около 20 души.

Полицията разследва причините за катастрофата.