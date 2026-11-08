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Нарендра Моди поздрави сънародниците си за най-големия празник в индуизма Дивали

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

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Нарендра Моди КАДЪР: Екс/@narendramodi
Нарендра Моди КАДЪР: Екс/@narendramodi

Премиерът на Индия Нарендра Моди поздрави сънародниците за днешния празник Дивали и заяви, че и тази година отново ще празнува заедно с военнослужещи от индийската армия, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, цитирана от БТА.

Дивали е най-големият празник в индуизма, сикхизма и джайнизма и символизира победа на светлината над тъмнината, доброто над злото и знанието над невежеството. В този ден индийците поставят специална украса в домовете си, палят свещи и огньове, а вечерта пускат фойерверки.

„Поздравявам всички вас от сърце за Дивали. Пожелавам ви мир, благоденствие и щастие през идните дни. И аз като вас ще отпразнувам Дивали с голям ентусиазъм", каза Моди във видео обръщение, публикувано в социалните мрежи.

Той отбеляза, че в навечерието на Дивали цялата страна е озарена от светлини, които отразяват решимостта на Индия да се противопостави на мрака.

Премиерът добави, че всяка година празнува Дивали заедно със смелите военнослужещи от индийската армия.

„И този път ще продължа традицията", заяви Моди и завърши обръщението си с думите: „Пожелавам ви щастлив Дивали".

Нарендра Моди КАДЪР: Екс/@narendramodi

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