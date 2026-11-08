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Иран: US планът "Желязна врата" няма да затегне икономическия обръч около нас

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

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Иран
Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хосейн Мохеби заяви днес, че няма как САЩ да постигнат целта си да блокират иранската икономика и да затворят иранските търговски пътища, защото Техеран се е подготвил за това и поддържа близък контакт със своите съседи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението му бе по повод на специалната оперативна група, наречена "Желязна врата" (Task Force Iron Gate), създадена от САЩ за противодействие на превоза на модерни оръжия и други материали, подлежащи на санкции, от Иран през сухопътните му граници и през Каспийско море.

"Планът "Желязна врата" не е нищо повече от игра на думи. Американците няма как да постигнат целите си по този начин - а именно, да упражнят съкрушителен икономически натиск и да предизвикат срив на иранската икономика", коментира Мохеби пред полуофициалната информационна агенция Фарс.

Иран

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