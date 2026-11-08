Министърът на отбраната на Израел: Не сме приключили с Иран, целта им е да имат ядрено оръжие

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Израел не е приключил с Иран, обяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, пише БТА.

Той отново обвини Техеран, че си е поставил за цел да разполага с ядрено оръжие - нещо което Ислямската република отрича от дълго време, посочва АФП.

"Що се отнася до Иран, мисията все още не е приключила. Иран се опитва да поднови усилията си да се сдобие с ядрено оръжие - наред с други сериозни действия, които създават реална опасност за Израел", заяви Кац по време на държавна церемония в Йерусалим.