Един мигрант е открит мъртъв, а 28 души са спасени от лодка южно от остров Крит

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Един мигрант е открит мъртъв, а 28 други са спасени днес по време на издирвателно-спасителна операция край южните брегове на гръцкия остров Крит, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Лодката с мигранти била забелязана от летателен апарат на Европейската агенция за гранична и брегова охрана "Фронтекс" на около 6 морски мили югозападно от Кали Лименес, крайбрежно селище в южната част на Крит.

Товарен кораб под панамски флаг и влекач са помогнали в операцията, спасявайки 28-те оцелели под координацията на Гръцкия съвместен център за координация на издирвателно-спасителните дейности.

Те са прехвърлени до пристанището на Кали Лименес, като двама от тях са приети за болнично лечение.

Мигрантите са заявили, че са от Судан, информира Франс прес. По-късно те са били прехвърлени в Ираклион - главния град на острова Крит.