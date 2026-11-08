ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: За тези, които посрещат ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Един мигрант е открит мъртъв, а 28 души са спасени от лодка южно от остров Крит

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

1900
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: 24 часа архив

Един мигрант е открит мъртъв, а 28 други са спасени днес по време на издирвателно-спасителна операция край южните брегове на гръцкия остров Крит, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Лодката с мигранти била забелязана от летателен апарат на Европейската агенция за гранична и брегова охрана "Фронтекс" на около 6 морски мили югозападно от Кали Лименес, крайбрежно селище в южната част на Крит.

Товарен кораб под панамски флаг и влекач са помогнали в операцията, спасявайки 28-те оцелели под координацията на Гръцкия съвместен център за координация на издирвателно-спасителните дейности.

Те са прехвърлени до пристанището на Кали Лименес, като двама от тях са приети за болнично лечение.

Мигрантите са заявили, че са от Судан, информира Франс прес. По-късно те са били прехвърлени в Ираклион - главния град на острова Крит.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)