Тайван задържа кандидат за кмет комунист, подозират го, че е получавал подкрепа от Пекин

Тайванските власти задържаха лидера на Народната комунистическа партия на Тайван Лин Те-уан по обвинение, че се е кандидатирал за кмет на район под ръководството и с подкрепата на Китайската комунистическа партия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщения в местни медии, пише БТА.

На 28 ноември в Тайван ще се произведат местни избори. Предизборната кампания е фокусирана върху въпроси, свързани с ежедневието и бита на гражданите. Резултатите от вота обаче биха могли да се окажат добър показател за популярността на президента Уилям Уай и неговата Демократична прогресивна партия, отбелязва АП.

Според прокуратурата Лин Те-уан е наредил и на друг член на комунистическата партия да се кандидатира за кмет.

Освен това обвинението твърди, че той се е опитал да купи гласове, като многократно е организирал пътувания на потенциални избиратели до континентален Китай, където те са били посрещани с голямо гостоприемство.

Въпреки че Народната комунистическа партия на Тайван няма голямо влияние на демократично управлявания остров, председателят ѝ не за първи път се сблъсква с правосъдието заради предполагаемите си връзки с Китай. Лидерът ѝ Лин Те-уан и друг партиен ръководител бяха обвинени за инфилтриране от името на Китай и в опит за повлияване на изборите, но през 2025 г. бяха оправдани, пише в. „Тайпе таймс".

Тайванската новинарска агенция съобщи, че прокуратурата е получила данни от разузнаването за чуждестранна намеса в изборите и е призовала за разпит 14 заподозрени лица и 9 свидетели. В хода на разпитите подозренията към Лин Те-уан и другия партиен лидер са се засилили. Поради опасения, че двамата могат да се укрият или да унищожат доказателства, прокуратурата е поискала да им бъде наложена мярка задържане под стража и забрана за посещения от външни лица.

Съдът уважи искането на прокуратурата по отношение на Лин Те-уан, но освободи другия заподозрян под гаранция в размер на 50 000 тайвански долара (около 1525 щатски долара).