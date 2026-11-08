Израел експулсира 14 чужди активисти

Израел експулсира 14 активисти от САЩ, Канада, Италия и Германия след ареста им в окупирания Западен бряг, заявиха днес израелските власти. Според тях срещу чуждестранните граждани, пребиваващи с туристическа виза, са повдигнати обвинения за участие в „нарушения на обществения ред", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Всички те са били задържани в петък край град Рамала, докато са придружавали земеделски стопани палестинци при събирането на маслини, след сблъсък с еврейски заселници, според правозащитната организация „Хюман Райтс Дифендърс Фънд".

Тази година събирането на реколтата от маслини е белязана от засилено насилие от страна на еврейските заселници, които според няколко неправителствени организации се опитват да попречат на палестинците да стигнат до маслиновите си насаждения.

„През уикенда 14 чуждестранни граждани, които пребиваваха в Израел с туристическа виза, бяха експулсирани от страната, след като бяха задържани от силите за сигурност", гласи изявление на израелската служба за населението и имиграцията, която е подчинена на Министерството на вътрешните работи на Израел.

Според говорителка на ведомството чуждестранните активисти от четирите държави в Северна Америка и Европа са „нарушили законовите разпоредби и са участвали в нарушаване на обществения ред". Те са били експулсирани тази сутрин.

Израелската полиция съобщи също така, че са били задържани и трима палестинци.

Според полицията чуждестранните граждани са заподозрени, че са се опитали да провокират насилие на място и да подхранват „антиизраелски медийни кампании", а експулсирането им е имало за цел „да предотврати подобни провокативни дейности".