Ана Бърнабич насрочи учредителното заседание на новия сръбски парламент за 17 ноември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на Народната скупщина на Сърбия Ана Бърнабич насрочи учредителното заседание на новия парламент, съставен след предсрочния вот на 25 октомври, за 17 ноември, вторник, от 10:00 часа сутринта, съобщава ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Бърнабич, която временно изпълнява и длъжността президент на Сърбия след оставката на Александър Вучич, напомни на пресконференция днес, че Републиканската избирателна комисия е приела на 5 ноември доклад за резултатите от изборите, а на 6 ноември – решение за разпределението на мандатите.

"С това са изпълнени всички условия за свикване на първото заседание на новия състав", заяви тя.

Бърнабич добави, че по време на учредителното заседание ще бъдат потвърдени мандатите на депутатите от новия състав на парламента, а също така ще бъдат избрани новият председател на Народната скупщина и неговите заместници.

Предсрочните парламентарни избори, които се състояха на 25 октомври, бяха спечелени от "Студентската листа", която получи абсолютно мнозинство и може да състави самостоятелно правителство.

Според обявените официални резултати "Студентската листа" ще има 140 депутати в 250-членния парламент, докато Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич получава 103 места. Останалите места ще бъдат разпределени между партии на малцинствата.