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Прокуратурата в Полша разследва акт с "терористичен характер", обявиха 2-дневен траур

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

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Полицаят държи под прицел терориста в Краков до идването на подкрепления. СКРИЙНШОТ: Х
Полицаят държи под прицел терориста в Краков до идването на подкрепления. СКРИЙНШОТ: Х

Прокуратурата в Малополското воеводство в Полша заяви, че е започнала разследване на акт с "терористичен характер" във връзка с вчерашната стрелба в полския град Краков, отнела живота на 6 души и ранила 16, предаде днес Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Вчера следобед 24-годишен полски гражданин, чиято самоличност все още не е оповестена, се вряза с автомобила си в пешеходци на Главния пазарен площад в Краков, стреляйки безразборно в движение.

В започналото разследване са включени и трите смъртни случая в дома на заподозрения, който е в критично състояние, в полския град Островец Швентокшиски, допълва ПАП, като се позовава на полската прокуратура.

Трите тела, открити в дома на стрелеца, който бе ранен в престрелката с полицията вчера и арестуван, са на 53-годишния му баща, 52-годишната му майка и 20-годишната му сестра, заяви говорителят на полската полиция Анджей Фиолек, цитиран от телевизия Те Фау Ен 24. Според полицията тримата са починали от огнестрелни рани.

Сред загиналите при вчерашната стрелба в Краков са четирима полски граждани, един британски гражданин и една жена, която не е полска гражданка, съобщи днес Кшищоф Кленчар, управител на Малополското воеводство, цитиран от ПАП. Според неговата информация ранените са 11 поляци и петима чужденци. Сред ранените са и двама полицаи.

Полша обяви от днес двудневен национален траур в памет на жертвите в Краков, съобщи Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че скърбящи граждани палят от снощи свещи на Главния пазарен площад, който е в сърцето на Стария град в Краков и е популярна туристическа дестинация. Тази сутрин площадът все още е бил частично затворен, тъй като криминалистите продължават да събират улики.

Полицаят държи под прицел терориста в Краков до идването на подкрепления. СКРИЙНШОТ: Х

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