Девет ирански граждани загинаха при катастрофа между камион и микробус в Източна Турция

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Девет ирански граждани са загинали, а петима души са ранени след сблъсък между камион и пътнически микробус на магистрала в източния турски окръг Ван, съобщава изданието "Хюрриет дейли нюз", цитирано от БТА.

Катастрофата е станала снощи около 19,30 часа местно време на пътя между Ван и Йозалп. Загинали са пет жени и четирима мъже, които са се намирали в микробуса с иранска регистрация. Други три жени и двама мъже са били откарани в болница.

Вътрешният министър Мустафа Чифтчи заяви, че Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), екипите на службата за спешна помощ, пожарната и жандармерията са реагирали незабавно.

В публикация в социалните мрежи той посочи, че ситуацията се следи отблизо от ресорните служби и поднесе съболезнования на семействата на жертвите.

Окръг Ван граничи с Иран и служи за вход при трансгранични пътувания, отбелязва изданието.