Франция: Европейците ще се присъединят към преговорите за Украйна в Абу Даби

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Европейците ще участват в преговорите за Украйна в Абу Даби следващата седмица, каза днес френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Европейците ще бъдат добре представени; Франция ще бъде в Абу Даби, за да вземе участие в тези дискусии", заяви Баро в интервю за френското радио Ер Те Ел.

„Все още не мога да ви кажа кой ще представлява Франция при тази възможност, но Франция със сигурност ще бъде там", добави френският външен министър.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви в понеделник, че Вашингтон ще събере украински и руски делегации в Абу Даби на 10 и 11 ноември, за да обсъдят прекратяването на войната на Русия срещу Украйна, споразуменията за сигурност след войната и деескалацията.