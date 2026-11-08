Лодка с мигранти потъна край Сенегал, 21 загинаха, 1 се спаси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 21 души загинаха, след като лодка с мигранти потъна край бреговете на Сенегал, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на Министерството на вътрешните работи на западноафриканската страна.

Спасителни екипи, които са намерили телата снощи, са успели да открият един човек жив, поясни министерството в социалната платформа Екс.

Трагедията се е разиграла недалече от крайбрежието на Кебемер, град на около 180 километра северно от столицата Сенегал.

Спасително-издирвателните операции продължават, като местните власти се надяват да има още оцелели, посочва Ройтерс.

На лодката е имало незаконни мигранти, се казва в съобщението на сенегалското министерство, което не уточнява броя им.

Хиляди са жертвите сред мигрантите, които през последните години се опитват да достигнат до испанските Канарски острови от западния бряг на Африка. Загиналите през първата половина на годината са 635, сочат данни на испанската организация за защита правата на мигрантите "Каминандо Фронтерас" (Caminando Fronteras), отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.