ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: За тези, които посрещат ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Лодка с мигранти потъна край Сенегал, 21 загинаха, 1 се спаси

Светослав Спасов

Редактор: Светослав Спасов

1480
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лодка с мигранти СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА
Лодка с мигранти СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Снимка: Архив

Най-малко 21 души загинаха, след като лодка с мигранти потъна край бреговете на Сенегал, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на Министерството на вътрешните работи на западноафриканската страна.

Спасителни екипи, които са намерили телата снощи, са успели да открият един човек жив, поясни министерството в социалната платформа Екс.

Трагедията се е разиграла недалече от крайбрежието на Кебемер, град на около 180 километра северно от столицата Сенегал.

Спасително-издирвателните операции продължават, като местните власти се надяват да има още оцелели, посочва Ройтерс.

На лодката е имало незаконни мигранти, се казва в съобщението на сенегалското министерство, което не уточнява броя им.

Хиляди са жертвите сред мигрантите, които през последните години се опитват да достигнат до испанските Канарски острови от западния бряг на Африка. Загиналите през първата половина на годината са 635, сочат данни на испанската организация за защита правата на мигрантите "Каминандо Фронтерас" (Caminando Fronteras), отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Лодка с мигранти СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)