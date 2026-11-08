Нов случай на убита от партньора си жена изкара македонци на протест

Граждански протест под наслов "Няма да изчезнем" се провежда днес в Скопие, провокиран от убийството преди няколко дни на 17-годишната Биляна Кирич от нейния партньор в югоизточния град Богданци, съобщават местните медии.

Днешният протест срещу фемицида и насилието над жени е организиран от неформалната инициатива "Нито една повече". Организаторите призовават за отговорност и санкции за всички пропуски в работата на отговорните институции, довели до случая в Богданци, където 17-годишната Биляна Кирич беше убита от партньора си няколко дни, след като потърсила защита от полицията.

Участниците в шествието носеха плакати с надписи "Не търсим съчувствие, търсим отговорност", "А насилниците под чий надзор са?", "Нито една повече" и "Няма да изчезнем".

"Насилникът има история с прояви на насилие. Когато едно момиче търси защита и след това е убито, става въпрос за конкретна отговорност. Това е фимицид. Всяко убийство на жена не е само проява на насилие, а израз на много по-дълбок неуспех на нашата система", заяви преди началото на шествието една от участничките, цитирана от "Слободен печат".

Организаторите на протеста поискаха поемане на отговорност и налагане на санкции за всички пропуски, спешно внасяне и приемане на законодателни промени за защита срещу насилието, както и възстановяване на принципа на равенството между половете в законодателството и образованието.

Според статистически данни, цитирани от сайта "Либертас", от началото на годината до септември седем жени са били убити от партньори или членове на семейството си в Северна Македония. През същия период са регистрирани 1337 престъпления, свързани с домашно насилие, и около 4000 жалби. От общо 1388 посочени извършители 1278 са мъже.

Според Министерството на вътрешните работи на Северна Македония на 3 ноември в Богданци е открит опожарен автомобил, а близо до него е открито безжизненото тяло на млад мъж.

При разследването е установено, че става въпрос за убийство и последвало самоубийство. В багажника на опожарения автомобил е открито тялото на 17-годишната Биляна Кирич, а недалече от него - тялото на 21-годишния Виктор Гунтаров, с когото момичето е имало връзка.

Медиите в страната отбелязват, че само четири дни преди убийството Биляна е подал сигнал в полицията срещу Виктор за физическо насилие.