Автобус, пътуващ по германски второстепенен път, блъсна камила

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Автобус, пътуващ по провинциален път в Южна Германия, блъсна камила, избягала от заградено пасбище, предаде ДПА, позовавайки се на полицията. Животното е невредимо.

Общо три камили са избягали от заградено с електрическа ограда пасбище в Бавария вчера сутринта и са стигнали до път край град Ридеринг, югоизточно от Мюнхен, казаха властите, уточнява БТА.

Когато автобусът е минавал оттам, шофьорът изглежда не ги е забелязал и е блъснал една от камилите.

Ударената камила не е пострадала и е била върната невредима на собствениците си, които имат пътуващ лунапарк.

Автобусът обаче е с разбито предно стъкло и повредено странично огледало, няма пострадали. Щетите се оценяват на около 500 евро, посочва ДПА.

Според полицията камилите вероятно са успели да избягат от заграждението си, тъй като електрическата ограда не е била монтирана правилно.