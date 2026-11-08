14 световни пристанища се обединяват в мрежа срещу наркотрафика

Мрежа от 14 световни пристанища, предназначена за борба с трафика на наркотици, ще бъде официално стартирана утре в рамките на срещата на външните министри от Г-7, обяви днес френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

„Утре, заедно с партньорите от Г-7, ще стартираме мрежа от 14-те най-големи световни пристанища за проследяване на пратките с помощта на инструменти като изкуствения интелект, за да бъдем по-добре свързани помежду си“, каза Баро в ефира на френското радио Ер Те Ел и телевизионния канал „Пюблик Сена“.

Като цяло „70 % от наркотиците, които влизат в страната ни, преминават през пристанищата. Следователно има пристанище на отпътуване и пристанище на пристигане. Единствено чрез координиране на действията на пристанищата ще успеем да овладеем тази заплаха“, подчерта френският външен министър, цитиран от БТА.