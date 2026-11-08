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Румъния вдигна два F-18 и хеликоптери заради въздушна цел над Украйна

Светослав Спасов

Светослав Спасов

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F-18 Hornet Снимка: Twitter/@FinnishAirForce
F-18 Hornet Снимка: Twitter/@FinnishAirForce

Системата за радарно наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла въздушна цел днес следобед на около 30 километра източно от Змийския остров във въздушното пространство на Украйна, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

Два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, изпълняващи дежурство по охрана на въздушното пространство, са излетели от военновъздушната база "Михаил Коглъничану" в окръг Констанца.

Националният център за военно командване е уведомил Главния инспектират за извънредни ситуации с оглед на прилагане на мерки за уведомяване на населението в източната част на окръг Тулча, като в 14:02 часа е издадено предупреждение чрез системата RO-ALERT.

Скоро след това целта е изчезнала от радарите източно от Сулина. 

По-късно е засечена нова въздушна цел на около 55 километра западно от Змийския остров. Два хеликоптера NH-90 на испанските военновъздушни сили са излетели от базата "Михаил Коглъничану", посочва министерството. 

Въздушната тревога е прекратена в 15:26 часа местно (и българско) време.

F-18 Hornet Снимка: Twitter/@FinnishAirForce

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