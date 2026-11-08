С песни, хора̀ и много настроение беше отбелязан Празникът на кв. "Долапите"

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За трета поредна година жителите и гостите на кв. „Долапите" се събраха, за да отбележат своя празник, организиран по повод Архангелова задушница. Събитието съчета почитта към традициите с музика, танци и забавления за малки и големи. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът на община Русе Борислав Рачев и почетният консул на Монголия Камен Милков.

"Истинската сила на един квартал е в хората, които влагат време, сърце и грижа в общото си място. Долапите показват как една добра инициатива може да се превърне в традиция, която сближава поколенията и създава усещане за принадлежност", заяви Борислав Рачев. Той поздрави кметския пълномощник Светлин Савов за организацията на празника и за последователните усилия, които полага за развитието на квартала.

Празничната програма включваше музикални изпълнения на певицата Валя, множество игри за най-малките и традиционни български хора̀, в които се включиха присъстващите.

Съществена част от инициативата беше и възможността за подкрепа на храма „Св. Архангел Михаил" в Долапите. По време на празника беше поставена кутия за дарения, като събраните средства ще бъдат насочени към реновирането на църквата, която през 2027 г. ще навърши 100 г.

Събитието се осъществи с подкрепата на Община Русе и Месарска фабрика „Бозмов".