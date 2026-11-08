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Судан залови издирван от години ислямист

Светослав Спасов

Редактор: Светослав Спасов

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В Южен Судан постоянно има сблъсъци между армията и въоръжени групировки. СНИМКА: Pixabay
В Южен Судан постоянно има сблъсъци между армията и въоръжени групировки. СНИМКА: Pixabay

Суданската армия задържа бивш високопоставен ислямист от ерата на сваления президент на страната Омар Башир, предаде Ройтерс, допълвайки, че заловеният Ахмед Харун бе обявен за издирване от Международния наказателен съд (МНС).

Харун, който е председател на бившата управляваща партия "Национален конгрес", се укриваше с години.

Той бе обявен за издирване от МНС по обвинения във военни престъпления и геноцид в областта Дарфур през първите години на настоящия век, припомня БТА.

Харун, за чийто арест съобщиха за Ройтерс негови съпартийци, отхвърля обвиненията като политически мотивирани.

В интервю в телевизионен подкаст вчера той каза, че партията "Национален конгрес" и суданската армия може и да не са били взаимно обвързани политически, но по време на гражданската война в Судан са се обединили срещу паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Двама представители на партията "Национален конгрес" потвърдиха пред Ройтерс информацията за ареста на Харун, но остава неясно защо армията се е обърнала срещу свой бивш съюзник, посочва агенцията.

Засега няма коментар за Ройтерс от суданската армия, както и реакция от Международния наказателен съд.

Членове на ислямистката партия на Харун казват, че са помогнали на армията на Судан да завземе територия от Силите за бърза подкрепа по време на продължилата над 3 години гражданска война, белязана от вълни от убийства на етническа основа, глад и масово разселване.

В конфликта бяха въвлечени и велики сили, като ООН го определя като "най-голямата хуманитарна криза в света".

Партията "Национален конгрес" произлиза от движението на ислямистите в Судан, което държеше властта в началото на управлението на Башир - през последното десетилетие на миналия век, отбелязва Ройтерс.

В Южен Судан постоянно има сблъсъци между армията и въоръжени групировки. СНИМКА: Pixabay

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