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Папата призова латиноамериканците да уважават жените си

Светослав Спасов

Редактор: Светослав Спасов

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Папа Лъв ХІV
Папа Лъв ХІV Снимка: СНИМКА: Уикипедия

Папа Лъв Четиринадесети призова днес мъжете да уважават съпругите си. Призивът той отправи по време на литургия на открито в град Флорида, на 100 километра северно от уругвайската столица Монтевидео, предаде Франс прес.

Призивът не е случаен. В този регион на света всеки ден 11 жени са убивани заради пола им, припомня БТА. През 2024 г. над 3800 жени станаха жертва на убийство в Латинска Америка и на Карибите, според данни на Икономическата комисия за Латинска Америка и Карибите. През последните пет години в този регион са извършени близо 20 000 фемицида. Повечето от жените са били убити от техните бивши или настоящи партньори, според данни на Комисията.

На литургията на папата във Флорида днес присъстваха около 50 000 души. Месата беше отслужена пред катедралата на „Светилището на Девата на Тридесет и тримата“, която е покровителка на страната. Названието препраща към тридесет и трима патриоти, борили се в началото на 19-и век за независимостта на Уругвай. През август 1825 г. именно в град Флорида те обявяват независимостта в местна църква. Това се случва пред фигура на Богородица, откъдето идва и името на светилището, построено впоследствие във Флорида.  Всяка втора неделя на ноември се в Уругвай се отдава почит именно на Девата на Тридесет и тримата, припомня Франс прес.

От Флорида папата потегля за столицата на Аржентина Буенос Айрес.

Папа Лъв ХІV

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