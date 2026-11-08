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64 ранени при влакова катастрофа в Египет

Светослав Спасов

Светослав Спасов

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Влакова катастрофа Снимка: Архив
Влакова катастрофа Снимка: Архив

Пътнически влак дерайлира днес в египетския град Гиза, при което бяха ранени 64 души, предадоха световните агенции.

Няколко вагона са излезли от релсите, след като предната част на влака се е блъснала в задната част на друг влак, поясниха египетските държавни железници. Трагедията се е разиграла по линията между Кайро и Асуан. На мястото са пристигнали спешни екипи с кранове.

Железопътният трафик по линията е бил преустановен.

В последните години в Египет имаше няколко тежки железопътни катастрофи. Най-тежката от тях беше през 2002 г., когато пътнически влак се подпали и загинаха 361 души, пише БТА.

Влакова катастрофа Снимка: Архив

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