Учител, лекар и пастор сред лицата на "синята вълна" в САЩ

Тексас избра сенатор демократ след 38 години, а Канзас - след 94

Джеймс Таларико още не беше роден, когато през 1988 г. Тексас за последно избра демократ за Сената на САЩ. На 3 ноември 37-годишният бивш учител по английски победи главния прокурор на щата Кен Пакстън, зад когото лично застана президентът Доналд Тръмп.

Същата вечер адвокатката Джина Инохоса спря опита на губернатора Грег Абът да спечели четвърти мандат. Тексас не беше избирал демократ за този пост от победата на Ан Ричардс през 1990 г. Сега за първи път щатът ще бъде управляван от жена с латиноамерикански произход, чиято политическа кариера започва с опита ѝ да спаси от закриване училището на сина си в Остин.

Двойната победа в Тексас беше част от “синята вълна”, с която демократите си върнаха контрола над Конгреса. В Канзас, където само две години по-рано Тръмп спечели с над 16% преднина, пасторът Адам Хамилтън победи действащия сенатор Роджър Маршал. Щатът не беше избирал демократ за Сената от 1932 г. Решаващият резултат в изборната нощ дойде от Айова. Минута след като обяви победата на Джош Турек там, Асошиейтед прес прогнозира демократическо мнозинство в Сената, а по-малко от два часа по-късно - и в Камарата на представителите. Сред новите сенатори е и лекарят Абдул ел Сайед от Мичиган, който възстановява здравната служба на Детройт след фалита на града. Той ще бъде първият мюсюлманин в американския Сенат.

В Ню Мексико Деб Хааланд стана първата жена от коренното население, избрана за губернатор на американски щат. Като самотна майка тя е продавала домашна салса, за да издържа детето си, и е разчитала на помощи за храна. Сега едно от обещанията ѝ е да увеличи данъчните облекчения за семействата с деца.

В Минесота Пеги Фланаган стана първата жена от коренното население, избрана в Сената на САЩ. Като дете тя често е влизала в болница заради тежка астма, а лечението ѝ е поемала Medicaid - здравната програма за хора с ниски доходи. От януари Фланаган ще има глас в Сената за бъдещето на същата програма, от която някога е зависело собственото ѝ лечение. Сега, именно благодарение на “синята вълна”, за парите за здраве и образование във Вашингтон и в щатските столици ще решават и хора, които знаят от личен опит какво е да купиш инсулин на кредит или да се бориш да не закрият учебното заведение на детето ти.

Абдул ел Сайед - лекарят, който превърна цената на лечението в политическа кауза

Абдул ел Сайед СНИМКА: РОЙТЕРС

"Джей Ди, хабиби, има сладка ирония в това, че по конституция си длъжен да ме назначиш през януари". Така Абдул ел Сайед се пошегува с вицепрезидента Ванс в изборната нощ, след като предните месеци между двамата прехвърчаха публични словесни нападки. След победата си над републиканеца Майк Роджърс в Мичиган Ел Сайед ще бъде първият мюсюлманин в Сената на САЩ.

42-годишният демократ е израснал в Мичиган - баща му е египетски имигрант, а мащехата му е американка. Ел Сайед учи в държавни училища, играе лакрос и завършва Мичиганския университет. Следват стипендия "Роудс" и докторат в Оксфорд, както и медицина в Колумбийския университет. Вместо обаче да остане в академичната среда, той се насочва към управлението на общественото здраве. През 2015 г. поема здравната служба на Детройт след фалита на града. По-късно оглавява здравните и социалните услуги в окръг Уейн. Работата му включва достъп до очила за ученици, защита от олово в училищата и програма за заличаване на медицински дългове. Този опит обяснява защо бъдещият сенатор говори за болестите и като последици от бедността, замърсяването и политическите решения.

Ел Сайед принадлежи към прогресивното крило на партията. Подкрепя Medicare for All - обществено здравно осигуряване за всички американци, и настоява лекарите и пациентите да имат по-голяма дума от застрахователите. След изборите заяви, че ще се бори срещу съкращенията в Medicaid - програмата за здравно осигуряване на хора с ниски доходи. Сред целите му са също прекратяването на войната с Иран и противопоставянето на митата на Тръмп. През 2018 г. вече опита да стане губернатор, но загуби вътрешнопартийната надпревара на сините.

Ел Сайед отхвърля подкрепата на произраелското лоби AIPAC, а свързаният с лобито комитет United Democracy Project финансира кампания срещу него. Демократът определя действията на Израел в Газа като геноцид. Въпреки нападките срещу произхода и религията му кампанията му връщаше разговора към сметките, лекарствата и заплатите.

Джеймс Таларико - учителят, който говори за вярата и цената на инсулина

Джеймс Таларико СНИМКА: РОЙТЕРС

Когато на 28 години получава диагноза диабет тип 1, Джеймс Таларико трябва да плати 684 долара за първия си месечен запас от инсулин. Няма толкова пари и използва кредитната си карта. Години по-късно той разказва тази история на избирателите в Тексас. Дори работещ човек със здравна застраховка може да няма пари за лекарството, от което зависи животът му, казва той.

Сега 37-годишният Таларико е първият демократ, избран за сенатор от Тексас от 1988 г. насам. Победата му над главния прокурор Кен Пакстън е особено болезнена за Тръмп, който затвърди силна подкрепа за републиканеца. Таларико още не е бил роден при предишния сенаторски успех на сините в щата, а пробивът превърна доскорошния щатски депутат в едно от най-наблюдаваните нови лица на партията.

Преди политиката той преподава английски на шестокласници в беден район на Сан Антонио. Завършил е Тексаския университет в Остин и Харвард, а през 2018 г. влиза в щатската Камара на представителите. Работи по образователни закони и участва в приемането на таван от 25 долара за месечното доплащане за инсулин по определени здравни застраховки.

Таларико учи и в презвитерианска семинария. Вярата присъства постоянно в речите му, включително когато защитава социални разходи или атакува влиянието на милиардерите. След победата сравни кампанията с битката на Давид срещу Голиат. “Политиката на разделението не може да се мери с политиката на любовта”, каза той пред привържениците си. Християнският език му позволява да отправя познато послание към религиозните избиратели, но да го свързва с различни политически решения. За него основният конфликт е между натрупаното богатство и хората, които трудно плащат сметките си. Сред целите на Таларико са по-достъпни лекарства, защита на здравното осигуряване и ограничаване на корупцията.

Училището на сина ѝ вкарва Джина Инохоса в политиката

Джина Инохоса СНИМКА: РОЙТЕРС

Когато бюджетни съкращения заплашват началното училище на сина ѝ в Остин, Джина Инохоса събира други родители и през 2012 г. печели място в училищния съвет. Училището остава отворено, а три години по-късно тя оглавява съвета, който повишава учителските заплати и балансира бюджета.

Инохоса израства в Браунсвил, в долината на Рио Гранде край Мексико. Завършва Тексаския университет в Остин и право в университета “Джордж Вашингтон”. Като адвокатка защитава членове на синдикати в спорове за заплати и обезщетения. През 2016 г. влиза в щатската Камара на представителите, а през 2019 г. помага за приемането на закон за повече средства за държавните училища.

52-годишната Инохоса победи Грег Абът, който се бореше за четвърти мандат, и стана първата губернаторка на Тексас от латиноамерикански произход. Демократите не бяха печелили поста от победата на Ан Ричардс през 1990 г. Инохоса оспори влиянието на големите дарители и ваучерите на Абът за частно образование с публични средства. Предложи от щатския резерв да се изплатят еднократно по 1500 долара на всеки жител и обеща край на договорите без конкурс.

Според “Тексас трибюн” Абът е похарчил над четири пъти повече от нея за кампанията си. След вота Абът ѝ се обади да я поздрави и предложи помощ при предаването на властта.

В победната си реч в Остин Инохоса припомни съвета на баба си - No te dejes (Не се давай”), познат на много латиноамериканки в Тексас. За нея той означава “знай стойността си и се бори за нея”.

Хаким Джефрис може да стане първият чернокож начело на Камарата

Хаким Джефрис СНИМКА: РОЙТЕРС

“Америка не се продава”, заяви Хаким Джефрис след “синята вълна” на междинните избори. Демократите си върнаха мнозинството в Камарата на представителите и лидерът им може да стане първият чернокож председател в историята ѝ. Ако депутатите го изберат през януари, той ще ръководи камарата през последните две години от втория мандат на Тръмп.

56-годишният адвокат от Бруклин завършва политология в Бингхамтън, публична политика в Джорджтаун и право в Нюйоркския университет. Работи за Viacom и CBS, става депутат в парламента на щата Ню Йорк, а през 2013 г. влиза в Конгреса. Джефрис е водещият демократически вносител на First Step Act - двупартийната реформа на федералното наказателно правосъдие, която Тръмп подписва през 2018 г. Две години по-късно е сред депутатите, които представят пред Сената обвиненията при първия импийчмънт на Тръмп.

Джефрис е посещавал Израел с делегации, свързани с произраелското лоби AIPAC. Отчет за февруари 2022 г. показва, че AIPAC е дарявал пряко за кампанията му, а отделни граждани също са насочвали лични дарения чрез политическия комитет на лобито. Тези връзки породиха критики от прогресивните демократи, които искат ограничения върху военната помощ за Израел.

Като наследник на Нанси Пелоси начело на демократите в камарата Джефрис обещава по-ниски разходи за живот, достъпни жилища и защита на здравните програми. Иска да ограничи злоупотребите на полицията и да разследва корупцията. За бюджета ще му трябват гласовете и на прогресивните демократи, и на умерените им колеги, спечелили в републикански райони.

Преди да ръководи Ню Мексико, Деб Хааланд продава салца, за да издържа детето си

Деб Хааланд СНИМКА: ФЕЙСБУК @Deb Haaland

За да издържа детето си като самотна майка, Деб Хааланд продава домашна салца и готви за събития. Известно време няма постоянен дом и разчита на помощи за храна, а наред с това работи доброволно в детската градина срещу по-ниска такса. С победата си над републиканеца Грег Хъл в Ню Мексико тя стана първата жена от коренното население, избрана за губернатор на щат в САЩ.

Хааланд е от общността Лагуна Пуебло. Израства във военно семейство и сменя 13 държавни училища. На 34 години завършва английска филология в Университета на Ню Мексико, а по-късно учи там и право. Говори открито за борбата си с алкохолната зависимост и за това, че не пие от повече от 30 години. Пътят ѝ в политиката започва с регистрацията на избиратели. През 2018 г. става една от първите две жени от коренното население, избрани в Конгреса.

През 2021 г. при Джо Байдън Хааланд оглавява Министерството на вътрешните работи - първият представител на коренното население начело на федерално министерство. Ведомството управлява федерални земи и природни ресурси и отговаря за отношенията с племенните общности. По нейна инициатива то разследва системата от интернати, в които поколения деца са откъсвани от семействата си с цел принудителна асимилация. Проучването документира и смъртни случаи, и места, където са погребвани деца.

В Ню Мексико Хааланд обещава по-достъпно лечение, по-големи данъчни облекчения за семействата с деца и подкрепа за учителите по четене. Иска племенните лидери да имат по-голяма дума в решенията на щата. “Вече съм се противопоставяла на Доналд Тръмп и съм готова да го направя отново”, заяви тя след победата.

Джон Ософ – журналистът, който разследва властта от Сената

Джон Ософ СНИМКА: РОЙТЕРС

Преди да влезе в Сената, Джон Ософ ръководеше компания за разследваща журналистика. Във Вашингтон той продължава да задава въпроси за злоупотребите с власт, като вече има правото да вика свидетели на изслушвания и да предлага промени в закона. Победата над републиканеца Майк Колинс в Джорджия носи на 39-годишния демократ втори мандат в Сената.

Първият му исторически пробив дойде през януари 2021 г. Тогава заедно с Рафаел Уорнък спечели двата сенаторски балотажа в Джорджия, които дадоха на демократите контрол над горната камара. Ософ стана първият еврейски сенатор от щата и първият сенатор, роден през 80-те. Новата победа показва, че може да задържи мястото си в щат, който подкрепи Тръмп на президентските избори през 2024 г.

Израснал в района на Атланта, Ософ учи дипломация в Джорджтаунския университет и завършва магистратура в Лондонското училище по икономика. Негов ментор е легендарният защитник на гражданските права Джон Луис. Компанията, която Ософ ръководи преди политиката, прави разследвания по теми като корупция, трафик на хора и военни престъпления. “Не можех да понасям корупцията”, казва той в предизборно послание от 2020 г.

Като сенатор води проверки за условията, в които живеят семейства на военни, злоупотреби във федералните затвори и насилие над деца в приемна грижа. Работи и по закони за защита на децата онлайн, психичното здраве на ветераните и контрола над затворите. Тези теми му позволяват да търси съюзници в лицето на републиканците, докато атакува остро Тръмп по други въпроси.

Кампанията му отказа дарения от корпоративни политически комитети и федерални лобисти. Сред външнополитическите му съюзници е J Street, която подкрепя сигурността на Израел и дипломатическо решение на конфликта с палестинците. Ософ е женен за акушер-гинеколожката Алиша Крамър и има две дъщери.

В победната вечер настоя, че демократите трябва да се заемат и с проблемите, довели страната до сегашната криза. Речта предизвика спекулациите за президентска кандидатура през 2028 г., но Ософ още не е обявил такава.

Пеги Фланаган - първата сенаторка от коренното население

Пеги Фланаган СНИМКА: ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПЕГИ ФЛАНАГАН

За Пеги Фланаган програмите за социална помощ са част от собствената ѝ биография. Майка ѝ я отглежда сама в Минесота с помощи за жилище и храна. Medicaid покрива лечението на тежката ѝ астма.

След победата над републиканката Мишел Тафоя тя ще стане първата жена от коренното население в Сената. Принадлежи към народа оджибуе и общността Уайт Ърт. Името ѝ на езика анишинаабе значи “жена, която говори със силен и ясен глас” - подходящо описание за политик, превърнал защитата на децата в основна кауза. Пътят ѝ към националната политика почва с работа за връзката между училищата и семействата от коренното население. Следват училищният съвет на Минеаполис, ръководството на Фонда за защита на децата в Минесота и щатският парламент. От 2019 г. е зам.-губернатор на Тим Уолц. Подкрепя безплатното хранене в държавните училища, платения семеен отпуск и данъчни облекчения за родители. В Сената Фланаган иска да работи за Medicare for All, по-ниски цени на лекарствата и възстановяване на орязаното финансиране за здравни и хранителни програми. Особено остро критикува практиката застраховател да иска предварително разрешение за лечение, предписано от лекар. Посочва и собствените си спорове със застрахователи за инхалаторите на дъщеря си. Иска забрана за търговия с акции от президента и конгресмените, както и по-прозрачно финансиране на изборите.

Фланаган спечели подкрепата както на оттеглящата се сенаторка Тина Смит, така и на Бърни Сандърс. “Вие се борихте за мен. Сега е мой ред да се боря за вас”, заяви тя пред поддръжниците си след победата.

Адам Хамилтън - пасторът, който иска да се сприятели с републиканския си колега

Адам Хамилтън празнува победата заедно със съпругата си и свои близки. СНИМКА: РОЙТЕРС

“Искам да стана най-добрият приятел на Джери Моран”, заяви Адам Хамилтън след победата си. Моран е републиканец и заема другото сенаторско място на Канзас. 62-годишният пастор победи действащия сенатор Роджър Маршал и стана първият демократ, избран за сенатор от щата от 1932 г. насам. Само две години по-рано Доналд Тръмп спечели Канзас с повече от 16% преднина.

Семейството на Хамилтън живее в Канзас от пет поколения. През 1990 г., когато е едва 25-годишен, той основава със съпругата си Лавон църквата “Възкресение” край Канзас Сити. Започват с четирима души - днес енорията има около 24 хил. членове и е най-голямата в Обединената методистка църква в САЩ. По думите на Хамилтън сред енориашите му има приблизително поравно демократи, републиканци и независими.

В кампанията си пасторът говореше за поскъпването на живота, достъпа до лечение и митата на Тръмп, които според него ощетяват фермерите. В изборната нощ разказа притчата за добрата самарянка, за да обясни как разбира отговорността си към хората извън собствената си общност. “Почтеността не облагодетелства богатите за сметка на бедните”, категоричен е пасторът.