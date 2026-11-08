ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Бакалова заплита сюжета в гангстерски филм ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Мъж се качи на пилон пред Райхстага и смени германското знаме с палестинско (Видео)

Светослав Спасов

Редактор: Светослав Спасов

3416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
КАДЪР: Екс/@BelarusInside
КАДЪР: Екс/@BelarusInside

Мъж се изкатери по пилон пред сградата нa германския парламент в Берлин, за да замени германското знаме с палестинско, съобщи берлинската полиция, цитирана от ДПА.

Пожарникари са премахнали палестинското знаме около обяд, а 22-годишният мъж е бил задържан, заедно с негов придружител, съобщи полицията. 

Органите на реда посочиха, че той стоял прикрепен към пилона пред емблематичната сграда на Райхстага (където се помещава Бундестага, федералният парламент на Германия) около час, обезопасен с екипировка за катерене. Той е бил подпомаган от двама мъже на 20 и 32 години, които са заснели действията му.

И тримата мъже са германски граждани, съобщи полицията.

Мъжът, който се е качил по пилона, беше предаден на полицейско звено, специализирано в политически мотивирани престъпления, докато неговият 20-годишен съучастник е бил освободен по-късно от ареста и му е било наредено да напусне района. На другия съучастник, 32-годишният мъж, просто е било наредено да напусне района. 

Активистката група „Мирно действие срещу геноцида“ пое отговорност за акцията, призовавайки за „солидарност на гражданското общество с народа на Палестина“.

Полицията води разследване по подозрение за оскверняване на държавата и нейните символи, подозрение за причиняване вреди на общинска собственост и нарушение на Закона за свобода на събранията на провинция Берлин. 

КАДЪР: Екс/@BelarusInside

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)