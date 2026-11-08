Мъж се качи на пилон пред Райхстага и смени германското знаме с палестинско (Видео)

Мъж се изкатери по пилон пред сградата нa германския парламент в Берлин, за да замени германското знаме с палестинско, съобщи берлинската полиция, цитирана от ДПА.
Пожарникари са премахнали палестинското знаме около обяд, а 22-годишният мъж е бил задържан, заедно с негов придружител, съобщи полицията.
Palestinian flag was raised outside Berlin’s Reichstag in place of the German flag Police are investigating the incident as an offence against the state and its symbols. The detained man said he had acted out of “solidarity with Palestine”. Two accomplices filmed the incident and coordinated the operation from the ground.— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026
Органите на реда посочиха, че той стоял прикрепен към пилона пред емблематичната сграда на Райхстага (където се помещава Бундестага, федералният парламент на Германия) около час, обезопасен с екипировка за катерене. Той е бил подпомаган от двама мъже на 20 и 32 години, които са заснели действията му.
И тримата мъже са германски граждани, съобщи полицията.
Мъжът, който се е качил по пилона, беше предаден на полицейско звено, специализирано в политически мотивирани престъпления, докато неговият 20-годишен съучастник е бил освободен по-късно от ареста и му е било наредено да напусне района. На другия съучастник, 32-годишният мъж, просто е било наредено да напусне района.
++EIL++ Palestina-Aktivisten hissen Flagge vor Reichstag! https://t.co/wXRMm7XKKg— JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 8, 2026
Активистката група „Мирно действие срещу геноцида“ пое отговорност за акцията, призовавайки за „солидарност на гражданското общество с народа на Палестина“.
Полицията води разследване по подозрение за оскверняване на държавата и нейните символи, подозрение за причиняване вреди на общинска собственост и нарушение на Закона за свобода на събранията на провинция Берлин.
An intruder scaled the flagpole outside the Reichstag in Berlin to replace the German flag with a Palestinian one. The suspect and two accomplices were arrested,prompting calls for heightened security at the historic landmark. #incident #Security #Germany #Palestine #Berlin #News https://t.co/IQ2BinYdZn— Belarus Inside (@BelarusInside) November 8, 2026