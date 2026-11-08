Илон Мъск и Стивън Милър вероятно ще бъдат разследвани от мнозинството на демократите в Конгреса на САЩ

Милиардерът Илон Мъск и новоназначеният началник на кабинета на Белия дом на президента Доналд Тръмп – Стивън Милър, вероятно ще станат обект на разследвания в Конгреса, когато демократите поемат контрола над него през януари, заяви днес високопоставен представител на партията, съобщават Си Ен Ен и Ройтерс, цитирани от БТА.

Конгресменът от Калифорния Робърт Гарсия, който се очаква догодина да оглави влиятелната Комисия по надзор и отчетност към Камарата на представителите на Конгреса след убедителната победа на демократите на междинните избори, заяви, че разследванията ще се съсредоточат върху участието на Мъск в съкращаването на федерални служители миналата година чрез Департамента за правителствена ефективност, както и върху ролята на Милър в твърдолинейната имиграционна политика на Тръмп.

„Смятам, че има голям интерес не само от страна на нашата комисия, но и на комисиите в целия Конгрес да разговарят с господин Мъск“, заяви Гарсия.

Милър, когото Гарсия определи като архитект на една „ужасяваща и несправедлива“ имиграционна политика, беше повишен в началник на кабинета на Белия дом.

„Стивън Милър е в центъра на основните политически решения, които се вземат в администрацията, и затова той действително трябва да бъде обект на парламентарен контрол и разследване“, заяви Гарсия.

Засилването на мерките срещу незаконната имиграция, включително операции, при които двама души бяха застреляни от федерални агенти в Минесота, се оказа изключително непопулярно сред американците. Проучване на Ройтерс/Ипсос от октомври показа, че едва 37% одобряват начина, по който Тръмп се справя с имиграционния въпрос, при 50% в началото на мандата му.

На междинните избори във вторник избирателите нанесоха исторически удар на републиканците. Въпреки това, с назначаването на Милър за началник на кабинета на Белия дом, се очаква администрацията на Тръмп да продължи агресивния подход към прилагането на имиграционните мерки и да не отстъпва пред Конгреса, контролиран от демократите. Това посочват представители на властите и експерти, разговаряли с Ройтерс.

Същевременно демократът Хаким Джефрис, който през януари ще стане председател на Камарата на представителите на САЩ, заяви днес, че демократите ще подкрепят предложение за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Републиканецът Томас Маси, конгресмен от щата Кентъки, заяви, че скоро отново ще внесе обвиненията за импийчмънт срещу Хегсет. Джефрис каза, че категорично подкрепя тази инициатива. Той посочи като причина действията на министъра на отбраната във връзка с непопулярната война срещу Иран, подета от Тръмп през февруари, която доведе до рязко повишаване на цените на горивата.

Главният прокурор Тод Бланч заяви днес, че администрацията на Тръмп е готова за конфронтация с демократите в Конгреса. Той определи заплахите на някои демократи да предприемат действия срещу представители на администрацията и нейни съюзници като „нещо, което не можем да допуснем в тази страна“, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Ако това е нещото, което новото ръководство възнамерява да направи, ние сме готови“, заяви Бланч. „Ако работите в тази администрация, то вие имате адвокат в мое лице“, допълни.