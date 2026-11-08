Ужасът в Краков - минувачи сваляли дрехи, за да спрат кръвта на простреляните (Обзор)

Полицаите герои, които обезвредиха нападателя, вече са в стабилно състояние

“Мъжът ми разкопча якето ѝ, за да ѝ помогне, но точно тогава тя издъхна”. Така Ева - очевидка на ужасяващата стрелба в Краков, описа последните мигове на една от жертвите. Жената лежала край пейките до цветните сергии на централния площад. Съпругът на Ева се втурнал към нея, след като автомобилът на нападателя преминал покрай тях, но не успял да я спаси.

Малко преди това семейството чуло гърмежи, но решило, че някой плаши гълъбите по улицата. После хората побягнали, файтоните започнали да обръщат, а след това се появила кола, от която мъж стрелял безразборно. Край маршрута му минувачи събличали тениските си, за да притискат раните на простреляните, разказа друг свидетел пред “Онет”.

Туристката от Брюксел Мари-Анж Колаер се спасила със семейството си в магазин. Лежали на пода, докато отвън продължавали изстрелите. Британецът Нийл Такстън и съпругата му Ники също

потърсили убежище в магазин за

сувенири Служителите ги отвели отзад, заключили вратите и изгасили осветлението. По-късно Колаер написа, че близките ѝ са в шок, но благодарни, че са живи.

Нападението в Краков започна около 15 ч в събота на “Ринек Глувни” - един от най-оживените площади в Полша. Загинаха шестима души, а 16, включително извършителят и двама полицаи, бяха ранени. По-късно полицията откри телата на родителите и сестрата на стрелеца в семейното жилище в Островец Швентокшиски. Така общият брой на жертвите стана 9.

Сред убитите в Краков бяха три полякини - на 61, 47 и 53 години, 50-годишен поляк, 32-годишен британец и 51-годишна австрийка, съобщи Би Би Си. Съпругът на австрийската гражданка е бил ранен.

Стрелецът атакува и трамвай. Куршум разби стъкло в кабината на ватмана, но той и пътниците останаха невредими. Нападателят беше прострелян и задържан 3 минути след получения сигнал. В автомобила му бяха намерени още оръжия и боеприпаси.

Полските медии идентифицираха извършителя като Михал О. Той не е бил осъждан или регистриран за предишни престъпления и притежавал разрешително за оръжие. Според полицията използвал карабина AR-15. Носел облекло във военен стил, но министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш отрече да е служил в армията. Засега няма данни за съучастници.

Вътрешният министър Марчин Кервински заяви, че нападателят имал силно радикални възгледи и

бил увлечен по крайнодесни идеологии

Конкретният мотив още се разследва, а прокуратурата започна производство за престъпление с терористичен характер.

В жилището на Михал полицията откри телата на 53-годишния му баща, 52-годишната му майка и 21-годишната му сестра с огнестрелни наранявания. Оттам са били иззети седем оръжия. Съседите описаха семейството като спокойно, а Михал - като тих младеж, който не привличал внимание.

Атентата спряха полицаите Якуб Кулик и Артур Морански. Запис показа как един от тях стреля срещу нападателя, преди сам да се свлече на земята, след като е улучен 3 пъти. Двама хирурзи, които обядвали наблизо със семействата си, се притекли на помощ на пострдалите служители на реда. За Кулик, който е бивш военен, беше отправен призив за кръводаряване заради тежко увреждане на единия бял дроб. В неделя полицията съобщи, че двамата служители са в стабилно състояние и са излезли от кома, а две пострадали жени са изписани. Стрелецът още е в тежко състояние.

“Спасиха вероятно много човешки животи, без да се съобразяват с риска да загубят своя”, заяви премиерът Доналд Туск. Правителството обеща подкрепа за семействата на полицаите, а на 8 и 9 ноември в страната беше обявен национален траур.