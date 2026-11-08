Хакери: 412 576 руски войници са загинали във войната с Украйна

Според данни на „Росстат" (федералната служба за държавна статистика на Русия - б.р.), получени от хакери към края на август Русия е претърпяла загуби от най-малко 412 576 войници във войната с Украйна. Тази цифра не включва изчезналите безследно в бой или чуждестранните наемници, съобщава Militarnyi.

Изтеклите данни бяха публикувани на портала RosstatLeaks.

Уебсайтът на „Росстат" беше хакнат в нощта на събота - 1 ноември. Хакерските групи Cyberpartisans и Silent Crow поеха отговорност за атаката.

След нея хакерите получили достъп до значителна част от ИТ-инфраструктурата на агенцията, включително централния ѝ офис и регионалните ѝ клонове. Те твърдят, че контролират над 25 000 компютъра.

Проникнали са в електронната система за управление на документи и в базите данни на „Росстат", които съдържат статистическа, икономическа и лична информация, както и данни от преброяването на населението. Съобщава се, че по време на "престоя си" в инфраструктурата на „Росстат", нападателите са се сдобили с приблизително 23 терабайта информация, включително подробности за руските военни жертви във войната срещу Украйна.

Според изчисленията на авторите на проекта от базата данни с медицински записи на „Росстат" са извлечени 440 982 записи за смъртни случаи, които те свързват със смъртността на военнослужещите във войната с Украйна. Отчитаният период започва през февруари 2022 г., а моментната снимка на базата данни е към 28 август 2026 г. Тази цифра не включва изчезналите безследно в бой или чуждестранните наемници.

Най-голямата категория се състои от 356 056 смъртни случая, класифицирани под код Y36 от МКБ-10, „Военни действия". Още 38 229 записи са подбрани под код Y89.1, „Последици от военни действия" или въз основа на текстови описания, посочващи, че смъртта е настъпила в бой. Отделно от това хакерите отчели 18 291 записи, маркирани като „Убит при военни операции", без код за причина за смъртта, и 575, маркирани като „Терористичен акт".

Общият брой включва също 13 671 смъртни случая, регистрирани в Русия, при които мястото на смъртта е посочено като окупирана територия или Украйна, но причината за смъртта не е уточнена. Още 14 160 случая са за загинали военни, чиято смърт е настъпила извън бойни действия, включително поради заболявания, пътнотранспортни произшествия и самоубийства. Общият брой за тези шест категории е 440 982.

Авторите добавят и приблизителна оценка от 9 118 смъртни случая при мъже без посочена причина за смъртта в районите по линията на фронта, които разпределят пропорционално въз основа на потвърдени данни от други места. След добавянето на тази оценка общият брой възлиза на 450 100 души.

В същото време анализаторите подчертават значително закъснение между смъртта и появата на запис в базата данни. Според изчисленията на авторите след един месец базата данни съдържа едва 26 % от записите за смърт от съответния период, след шест месеца - 69 %, а след една година - 99 %.

Поради това данните за последните месеци са систематично занижени. Например, към края на август базата данни съдържа записи само за 39 296 смъртни случая през 2026 г., в сравнение с 182 264 смъртни случая през 2025 г.

В същото време през шестте месеца, предшестващи крайната дата за събиране на данни, базата данни беше актуализирана със средно 18 280 записи на месец, като темпът беше 1,26 пъти или с 26 % по-висок в сравнение с предходната година. Според прогнозата на авторите до края на 2026 г. кумулативният брой в базата данни, изчислен по тяхната методология, може да достигне между 508 799 и 542 708 смъртни случая.