Украйна поразила 4 руски центъра за контрол на дронове, Moсква отговорила с удар по електростанции и кораби в Черно море

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Украинските военни са атакували четири центъра за контрол на дронове в Русия и в окупираните от Русия райони в Източна Украйна, съобщи ДПА.

Команден център в Бердянск, в южната част на украинската Запорожка област, беше описан като „най-ценната цел“.

Мястото се използва от „Рубикон“, руско елитно подразделение, за извършване на атаки с дронове срещу цивилното население близо до фронтовата линия, според изявление на въоръжените сили на Украйна, публикувано във Фейсбук, цитирано от БТА.

Контролен център близо до Олешки, окупиран от Русия град, намиращ се на фронтовата линия, който наскоро попадна в заглавията, след като Украйна и Русия се споразумяха за голяма хуманитарна евакуация, за да се даде възможност на жителите да напуснат, както и съоръжение в Донецка област също бяха ударени, съобщиха военните.

На руска територия украинските сили са ударили център за контрол на дронове в Брянска област, според изявлението, което не предоставя допълнителна информация за точния мащаб на щетите.

Както Русия, така и Украйна разполагат дронове, които могат да се управляват от разстояние с помощта на камери. Обхватът им е ограничен и радиосигналите могат да бъдат проследявани.

Междувременно Русия заяви, че тази нощ нейните сили са поразили три товарни кораба, превозващи военни стоки за Украйна, и две електрически подстанции, които според нея доставят енергия на украинската отбранителна промишленост, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските сили са ударили контейнеровоз, доставящ оръжия и военна техника до черноморското пристанище Одеса, и друг в пристанището Черноморск, което се намира в същия югозападен регион на Украйна.

Според министерството вторият контейнеровоз е доставил „стоки с двойна употреба“ до Украйна. То съобщава, че трети кораб, ударен югозападно от Одеса, е превозвал оръжия и военна техника за въоръжените сили на Украйна.

Министерството също така заяви, че Русия е ударила две електростанции в Днепропетровска и Житомирска област, като и двете, според него, са захранвали военно-промишлени предприятия.

Украинската енергийна компания ДТЕК заяви, че руска нощна атака срещу енергийни съоръжения в Днепропетровск е оставила над 600 000 души без електричество.

„Важни енергийни съоръжения в региона бяха повредени при нощна атака“, съобщи компанията в Телеграм.