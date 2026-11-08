Шокът от изборния резултат в САЩ спрял преговорите с Иран

Преговорите, които наскоро се активизираха с цел намиране на решение на конфликта в Близкия изток, са преустановени за известно време заради „шока“, предизвикан от тежкото поражение на лагера на Доналд Тръмп на междинните избори в САЩ. Това заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи пред иранската държавна телевизия, предаде Франс прес.

„От няколко дни няма никакви пътувания (на посредниците), а причината е шокът, който резултатите от изборите в САЩ предизвикаха у всички“, каза Арагчи.

По думите му „ще е необходимо известно време, преди обстановката да стане благоприятна за възобновяване на пътуванията на посредниците“. „Трябва да проявим търпение“, допълни той.