Българин, живеещ на метри атентата в Краков: Случайно не излязох от вкъщи, може би спасих живота си

Разколебаване в последния момент дали да излезе в центъра на Краков спасило живота на българина Борислав Димитров. Той живее на метри от мястото на стрелбата, а негова близка приятелка оцеляла от хвърчащите край нея куршуми като по чудо. В първият момент след стрелбата никой не можел да повярва какво се случва.

„Може би 30 или 40 секунди след това хората вече осъзнават какво се случва, че има атака и започва хаотично бягане. Всички опитват да се скрият в ресторантите наблизо, в магазините се заключват. Първият патрул, доколкото знам, тръгва веднага около 23 секунди след първите изстрели. Изключително бърза реакция на органите на реда в Краков и това са истински герои", казва Димитров.

Борислав Димитров живее на няколко минути пеш от мястото на стрелбата.

„Точно по това време се приготвях да излизам, но реших да остана вкъщи поради една или друга причина и може би именно заради това имах този късмет и все още съм тук", посочи той.

На косъм се измъкнала негова близка.

„Моя близка приятелка е била на метри от случващото се на главния площад, буквално куршумите са прелетели до нея. Тя успява да избяга невредима. Тя ми каза, че всичко се е случило изключително бързо, колата спира, хората минават съвсем необезпокоени покрай нея и той започва да стреля напосоки, не избирателно, просто е искал да има колкото се може повече жертви", заяви Димитров пред БНТ.

„Бих казал, че сега е по-спокойно. Преди малко бях в центъра, той все още е отцепен. Но като цяло хората продължават обичайния си начин на живот доколкото това е възможно. Но мисля, че за всеки един от нас е нужно време да осъзнаем какво се е случило", казва нашенецът.