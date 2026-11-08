Молдова свърза електропреносната си система с Румъния

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Правителството на Молдова обяви днес, че е въведена в експлоатация нова електропреносна линия, свързваща страната със съседна Румъния и намаляваща зависимостта ѝ от руската енергия, предадоха Молдпрес и Франс прес.

„Пуснахме в експлоатация електропровода Вулканещи – Кишинев, който свързва Молдова с Румъния и европейската електроенергийна мрежа“, заяви молдовският президент Мая Санду. Молдовският град Вулканещи вече беше свързан с румънската електропреносна мрежа, а сега е свързан и със столицата Кишинев.

„В продължение на десетилетия Москва използваше енергетиката, за да ни изнудва. Това повече няма да се повтори: Молдова вече не купува никакъв руски газ“, добави Санду.

Новият електропровод с много високо напрежение (400 киловолта) трябва да позволи на Молдова постепенно да се откаже от топлоелектрическата централа в Кучурган, разположена в проруската сепаратистка област Приднестровие, която осигурява значителна част от електроенергията на страната, пояснява БТА.

Освен зависимостта си от Приднестровието, което в миналото вече е прекъсвало доставките на електроенергия, преди руското нахлуване в Украйна в началото на 2022 г. Молдова получаваше по-голямата част от природния си газ от руския енергиен гигант „Газпром“.

Наричана в страната „електропроводът на енергийната независимост“, новата линия е резултат от две години и половина строителни работи и представлява най-голямата инвестиция на Молдова в електропреносна инфраструктура от десетилетия насам.

Постигането на енергийна сигурност е приоритет за Молдова, която изпитва затруднения след началото на руската офанзива в Украйна. През септември миналата година, на фона на покачващите се цени на горивата, страната обяви 60-дневно извънредно положение в енергийния сектор.

„Всеки път, когато Молдова се осмеляваше да избере нещо различно от това, което искаше Москва, бяхме заплашвани с прекъсване на електроснабдяването“, подчерта Санду по време на церемонията по откриването на електропровода, състояла се в Кишинев.

„Благодарение на този проект укрепваме капацитета си за пренос на електроенергия, диверсифицираме маршрутите за доставки и засилваме свързаността на Република Молдова с европейската енергийна система“, добави тя.

Предвижда се изграждането и на още два електропровода от Румъния към Молдова.

„Отсега нататък можете да купувате енергия там, където тя е най-евтина“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос, която също присъства на церемонията по откриването на електропровода.

На 23 юни 2022 г. Молдова получи статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз – началото на един дълъг и сложен процес на присъединяване, отбелязва Франс прес.