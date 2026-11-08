Тръмп: Нови военни действия срещу Иран са изключително малко вероятни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е „изключително малко вероятно“ да се наложи да разпореди на американските въоръжени сили отново да започнат военни действия срещу Иран, стига да има напредък в преговорите за ядрената програма на Техеран и отварянето на Ормузкия проток. Той повтори това твърдение пет пъти по време на интервю за Си Ен Ен.

„Зависи от това дали ще подпишат много силно споразумение“, заяви Тръмп в 20-минутно телефонно интервю за Си Ен Ен, визирайки иранците.

„Отговорът е, че е изключително малко вероятно това да се наложи. Те са проваляща се държава. Току-що излязоха данни, видяхте ли – тази година инфлацията им е 301%. Изключително малко вероятно е да се наложи. Бих го направил, ако е необходимо, но ги ударихме много тежко. Аз ги ударих толкова силно. Вие дори не знаете колко силно ги ударих“, добави американският президент в отговор на въпрос дали ще му се наложи да разпореди нови военни действия срещу.

„Така че е изключително малко вероятно да ми се наложи да го направя. Те финансово западат. Нанесохме им тежки военни удари. Можем да ги довършим“, продължи той.

Осем месеца след началото на войната двете страни са в състояние на патова ситуация, без съществени военни действия или значителен дипломатически напредък. Междувременно петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, стават обект на ирански атаки, отбелязва Си Ен Ен, цитирана от БТА.

Двете държави, както и представители на Катар, който посредничи в преговорите, запазват мълчание относно състоянието на разговорите, които се водят за прекратяване на войната.

Твърдолинейните политически кръгове в Иран обаче се възползваха от резултатите от междинни избори в САЩ, повлияни отчасти от непопулярността на войната в Иран сред американските избиратели. Според тях резултатите са признак за отслабване на президентството на Тръмп и за по-голяма готовност на американския президент да отстъпи пред исканията на Техеран. Иран иска да му бъде позволено да продължи ядрената си програма, за която твърди, че е необходима за енергийни цели. Иран иска и да запази контрола си над Ормузкия проток, отбелязва Си Ен Ен.

Иран изпитва затруднения и при продажбата на суров петрол на международните пазари заради американските санкции, а активи на стойност милиарди долари, държани в чуждестранни банки, са замразени.

Тръмп, който в миналото е изпращал противоречиви сигнали относно готовността си да прекрати войната, даде ясно да се разбере по време на интервюто, че американските въоръжени сили са в готовност в региона и могат да действат при негова заповед.

„Готови сме. Тук имам три самолетоносача. Другият току-що пристигна. Разполагаме с три. Те са напълно подготвени и въоръжени“, заяви той.

Президентът каза още, че САЩ са набелязали инфраструктурни обекти на територията на Иран, които могат да бъдат атакувани при подновяване на военните действия. Сред тях са електроцентрали и мостове.

„Имаме 38 моста, които сме набелязали и които можем да разрушим буквално за един час. Всички ще бъдат сринати“, заяви Тръмп.

Той обаче подчерта, че предпочита да не се стига до унищожаване на иранската инфраструктура.

„Не искам да го правя, защото на практика ще са необходими 10 години, за да бъде възстановена. Не обичам да разрушавам мостове. А мостът е най-трудното съоръжение за изграждане. Строителството му отнема години, а аз съм добър строител“, каза американският президент.

Дипломатическата активност в Близкия изток се засили след междинните избори в САЩ.

В петък Катар съобщи, че Тръмп е разговарял по телефона с емира на страната шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, за да обсъдят възможностите за деескалация на напрежението. Ден по-рано иранският външен министър Абас Арагчи е разговарял с колегите си от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Оман, Пакистан, Кувейт, Йордания, Турция, Кипър и Катар.

По отношение на способността на Иран да се защитава срещу евентуални нови американски удари Тръмп заяви, че иранската противовъздушна отбрана е унищожена.

„Те са беззащитни, защото нямат никакви средства за противовъздушна отбрана. Цялата им противовъздушна отбрана е унищожена“, каза той.

Президентът предостави и нови подробности за състоянието на иранските запаси от ракети и дронове. По думите му режимът разполага с едва 10% от първоначалния си ракетен капацитет и с 15% от възможностите си за производство и използване на дронове.

„Единственото, което могат да правят, е да работят на около 10% от капацитета си – да произвеждат някакви ракети и дронове. При дроновете са на около 15%, защото голяма част от заводите им вече са унищожени“, заяви Тръмп.

„Най-вероятно няма да се наложи“, повтори той по повод възможността за нови военни действия. „Те толкова много искат да сключат сделка“, заяви Тръмп.