7 са загинали, а 125 ранени при влаковата катастрофа в Египет (Видео, снимки)

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Пътнически влак дерайлира днес в египетския град Гиза, при което загинаха седем души, а 125 души бяха ранени, предаде ДПА. СНИМКА: Ройтерс

Няколко вагона са излезли от релсите, след като предната част на влака се е блъснала в задната част на друг влак, поясниха египетските държавни железници. Трагедията се е разиграла по линията между Кайро и Асуан. На мястото са пристигнали спешни екипи с кранове. СНИМКА: Ройтерс

Железопътният трафик по линията е бил преустановен. СНИМКА: Ройтерс

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси изрази съболезнования на близките на загиналите и съпричастие с ранените в катастрофата. СНИМКА: Ройтерс

Разследват се причините за катастрофата, съобщи БТА. СНИМКА: Ройтерс