ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България 3-а по медали на световното благодарение ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

7 са загинали, а 125 ранени при влаковата катастрофа в Египет (Видео, снимки)

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

3340
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Пътнически влак дерайлира днес в египетския град Гиза, при което загинаха седем души, а 125 души бяха ранени, предаде ДПА. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Няколко вагона са излезли от релсите, след като предната част на влака се е блъснала в задната част на друг влак, поясниха египетските държавни железници. Трагедията се е разиграла по линията между Кайро и Асуан. На мястото са пристигнали спешни екипи с кранове. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Железопътният трафик по линията е бил преустановен. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси изрази съболезнования на близките на загиналите и съпричастие с ранените в катастрофата. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Разследват се причините за катастрофата, съобщи БТА.  

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

От началото на века в Египет имаше няколко тежки железопътни катастрофи. Най-тежката от тях беше през 2002 г., когато пътнически влак се подпали и загинаха 361 души. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)