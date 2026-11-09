ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първите 6: мнозинството навъртя половин година, бе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Най-малко 14 загинали при пожар в сграда в Китай

1292
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Китай СНИМКА: Pixabay
Китай СНИМКА: Pixabay

Най-малко 14 души загинаха при пожар във висока сграда в Китай, предаде държавната новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА. 

Инцидентът станал вчера в центъра на град Тайюен - столицата на северната провинция Шанси.

Над 30 човека са настанени в болница.

Пожарът бил потушен за около два часа. Властите разследват причините за неговото избухване.

Това не е първият подобен инцидент в Китай. 

През юли 28 души загинаха при пожар във фабрика за обувки в Източен Китай. 

През май шестима изгоряха в салон за масажи в град Линбао, след като не успели да избягат. 

Китай СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)