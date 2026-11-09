Над 100 украински дрона са били свалени над Ленинградска област

Над украински 100 дрона са били свалени над Ленинградска област тази нощ, обяви губернаторът на северозападния руски регион Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС и БТА.
Дрозденко написа в своя канал в приложението Макс, че са били унищожени 113 безпилотни летателни апарата. Предупреждението за заплаха от дронове вече е отменено, уточни той.
Дрозденко добави, че отломки от безпилотен летателен апарат са паднали в апартамент в град Кириши, на около 115 километра югоизточно от Санкт Петербург. Няма пострадали хора.
В Ленинградска област се намират съоръжения за износ на зърно и петрол през Балтийско море, както и голяма петролна рафинерия, отбелязва Ройтерс.
Този руски регион, който се намира на около 1000 километра от Украйна, и преди е ставал мишена на атаки с дронове.