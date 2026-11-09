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Над 100 украински дрона са били свалени над Ленинградска област

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Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

Над украински 100 дрона са били свалени над Ленинградска област тази нощ, обяви губернаторът на северозападния руски регион Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС и БТА.

Дрозденко написа в своя канал в приложението Макс, че са били унищожени 113 безпилотни летателни апарата. Предупреждението за заплаха от дронове вече е отменено, уточни той.

Дрозденко добави, че отломки от безпилотен летателен апарат са паднали в апартамент в град Кириши, на около 115 километра югоизточно от Санкт Петербург. Няма пострадали хора.

В Ленинградска област се намират съоръжения за износ на зърно и петрол през Балтийско море, както и голяма петролна рафинерия, отбелязва Ройтерс.

Този руски регион, който се намира на около 1000 километра от Украйна, и преди е ставал мишена на атаки с дронове.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

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