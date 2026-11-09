Директорът на Nvdia изневерявал на жена си с бизнесдама от Китай, разследват я за шпионаж

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"Енвидиа" (Nvdia) проверява дали нейният главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг е бил обект на чуждестранен шпионаж, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

По-рано медии писаха, че шефът на водещата американска технологична компания е имал извънбрачна връзка с китайска бизнес дама, която се оказала китайска шпионка.

В писмо до служителите на "Енвидиа" Хуанг призна, че е изневерявал на съпругата си, и пое пълна отговорност за своите действия.

От компанията коментираха, че няма причина да смятат, че нейни тайни и националната сигурност на САЩ са били компрометирани.

Според анализатори обаче шефът на "Енвидиа" може да загуби поста си след вътрешната проверка.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също коментира темата. Той каза, че не е обсъждал въпроса с Дженсън Хуанг, когото нарече "свестен човек".