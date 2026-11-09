Богатството на Тръмп скочило с милиарди след завръщането му в Белия дом

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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не следи отблизо личните си финанси и не знае с колко точно се е увеличило състоянието му след завръщането му в Белия дом. Според оценки на Forbes богатството му е нараснало с близо 3 милиарда долара.

Това става ясно от откъс от интервю за предаването „60 Minutes" на CBS News.

Попитан за информацията, че нетното му състояние се е увеличило с около 3 милиарда долара, Тръмп отговори, че това се е случило и с богатството на много други хора.

„Е, на всички се увеличи", заяви президентът.

Журналистът Рос Даут, който го интервюира, отбеляза, че неговото лично състояние не е нараснало с подобна сума. „Трябвало е да имате акции", отвърна Тръмп.

Американският президент омаловажи значението на личното си богатство, като заяви, че почти не отделя време за финансовите си дела.

„Почти никакво време не отделям на нетното си състояние. Не ме интересува", каза той.

Тръмп призна, че притежава значително богатство, което е надхвърлило първоначалните му очаквания. По думите му обаче той дори не знае колко точно се е увеличило то.

Президентът посочи, че един от синовете му се грижи за финансовите му дела, но двамата не обсъждат тази тема.

„Имам син, който е много почтен и добър човек. Той следи парите. Аз дори не говоря с него за това", заяви Тръмп.

Той подчерта още, че е бил заможен и преди да встъпи в длъжност и че не получава президентска заплата.

Според класациите на Forbes през септември 2025 г. състоянието на Тръмп е било оценено на 7,3 милиарда долара спрямо 4,3 милиарда долара през 2024 г. Като основна причина за увеличението изданието посочва неговите начинания в сферата на криптовалутите.

В оценката си от септември 2026 г. Forbes определя богатството на американския президент на около 7 милиарда долара – приблизително 2,7 милиарда долара повече в сравнение с периода преди завръщането му в Белия дом.