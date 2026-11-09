Почина стрелецът от Краков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стрелецът от Краков, който уби шестима души на централния площад в града е починал тази сутрин в болница. След атаката той беше опериран, но състоянието му остана критично.

При стрелба в близост до Главния пазарен площад в Краков бяха ранени 10 души.

„Съобщаваме, че виновникът за трагичните събития е починал днес рано сутринта в болницата", пише в публикация в профила на правоохранителните органи в социалната мрежа Екс, съобщава БТА.

Все още не са ясни мотивите на 24-годишния нападател. Той бе прострелян от полицаи. В престрелката пострадаха и двама униформени.

В дома му бяха открити телата на родителите му и на сестра му.Прокуратурата заяви, че е започнала разследване на акт с "терористичен характер"