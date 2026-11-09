Тръмп се похвали с "Желязна врата" - американска оперативна група за блокиране на сухопътните маршрути за доставки към Иран

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали със създаването на нова военна оперативна група, чрез която Вашингтон се стреми да засили натиска върху Техеран, предаде ДПА, цитирани от БТА.

„Оперативната група „Желязна врата" действа с пълна сила в Ислямската република Иран", написа Тръмп в Трут Соушъл.

„В съчетание с най-голямата морска блокада в историята, почти нищо не влиза или излиза от Иран", добави той.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което ръководи американските военни сили в региона, в събота заяви, че екип от 20 служители ще работи за предотвратяване на транспортирането на съвременно оръжие и други материали през сухопътните граници на Иран и през Каспийско море.

САЩ също така от месеци блокират достъпа на кораби до иранските пристанища в опит да окажат натиск върху Техеран да вдигне собствената си блокада на Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив.

Иранските атаки и заплахи срещу корабоплаването по тази ключова артерия за световната търговия с петрол и газ доведоха до скок на цените на енергията по целия свят, отбелязва ДПА.

По-рано днес представител на Иран съобщи, че системите за подпомагане на навигацията в южната част на Ормузкия проток са били унищожени и нито един кораб не е преминал без разрешение през нощта по този ключов морски маршрут.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция редовно съобщава за инциденти с танкери в Ормузкия проток.

Американска атака през нощта на остров Кешм в северозападната част на пролива не е засегнала жизненоважна инфраструктура и услуги, каза, от своя страна, представител на иранските власти, цитиран също от Ройтерс.

Преди това държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма особен напредък в преговорите с Иран, предаде ДПА.

"В момента нещата не вървят особено ползотворно, тъй като иранските искания са не просто неприемливи, а в някои случаи – възмутителни, абсурдни и напълно нереалистични", каза той пред репортери вчера, преди да отпътува за участие в срещата на министрите на външните работи на държавите от Г-7 в Париж днес и утре.

Американският президент Доналд Тръмп ще посрещне днес в Белия дом емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани, чиято страна е посредник в преговорите, отбелязва ДПА.

Вчера иранският външен министър Абас Арагчи каза, че преговорите са спрени след междинните избори в САЩ миналата седмица.